Puerto Rico se prepara para tormenta Erin que dejará fuertes marejadas y lluvias

San Juan, Puerto Rico.-El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) de Puerto Rico se mantiene atento este martes a la trayectoria de la tormenta tropical Erin por el océano Atlántico, ante el pronóstico de que se acerque a la isla con peligrosas marejadas y lluvias.

El comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, exhortó en un comunicado a la ciudadanía a "no dejar los preparativos para última hora" debido a que se entra en el llamado 'pico' de la temporada de huracanes.

Según alertó este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés), Erin podría convertirse el jueves en huracán, el primero de la temporada del Atlántico, mientras crece el riesgo de que se acerque a Puerto Rico.

Por ello, el NMEAD está en constante comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), que pronostica que, de seguir la trayectoria actual, las condiciones del tiempo comenzarán a deteriorarse este fin de semana, aunque no se prevé un impacto directo.