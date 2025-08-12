Muere voluntario que trabajaba en la extinción de los incendios forestales en España

Madrid, España.-Un voluntario que colaboraba en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora, pero que pasó este lunes a la provincia de León, ha fallecido mientras realizaba labores de extinción en el municipio leonés de Nogarejas. La víctima participaba en el operativo junto con otra persona, que ha resultado herida con quemaduras, cuando "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio", ha informado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El voluntario colaboraba con el operativo del incendio forestal de nivel 2 que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que pasó ayer a la provincia de León, a la comarca de la Valdería, y había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego.

"Se trata de una persona que estaba integrada en el operativo, que había aportado medios al operativo por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea", ha afirmado Suárez-Quiñones, que ha comparecido acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. El consejero ha apuntado que en una de las actuaciones en la carretera LE-125, a la altura del kilómetro 12, "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y acabaron con su vida". Según ha informado por su parte el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, el suceso se ha producido poco después de las siete y cuarto de esta tarde, cuando una llamada alertaba de que había dos personas con quemaduras a consecuencia de este incendio. Uno era el fallecido y el otro el herido, un joven de 36 años, que ha sido trasladado al hospital de León. Posteriormente, los bomberos del parque de Astorga han trasladado a una tercera persona herida, también con quemaduras, que se encontraba en la misma zona y que ha sido evacuado al centro de salud de La Bañeza.