Sale humo negro del Vaticano tras no haber alcanzado consenso en el cónclave

Ciudad del Vaticano, Roma.- ¡No hay consenso! El futuro de la Iglesia Católica se mantiene en incertidumbre tras la emisión de humo negro desde la Capilla Sixtina , lo que indica que no se ha alcanzado un consenso en la primera votación cónclave papal.

Este evento marca que en el primer día, no hay mayoría de los dos tercios entre los cardenales para elegir al sucesor de Francisco.

Está previsto que tengan lugar dos votaciones por la mañana y otras dos por la tarde y, si en las primeras de cada turno no hay acuerdo sobre un nombre, solo habrá dos fumatas.

El proceso de elección, que comenzó hoy con las primeras rondas de votación, continuará hasta que se logre un acuerdo. La segunda fumata se podrá dar alrededor de las 12:00 p.m. y las 7:00 p.m. -hora local de Roma- del jueves. Esto se traduce en aproximadamente las 4:00 a.m. y las 11:00 a.m. en Honduras, y las 5:00 a.m. y las 12:00 p.m. en la costa este de Estados Unidos.

Según las reglas del cónclave, los cardenales continuarán votando hasta que un candidato reciba los dos tercios de los votos necesarios para ser elegido papa.