Policía dispara en Times Square a una mujer que apuñaló gravemente a dos personas

Nueva York, Estados Unidos.- La Policía de Nueva York disparó este lunes 31 de agosto en la turística plaza de Times Square a una mujer que apuñaló a dos personas y las dejó heridas de gravedad, según medios locales.

La atacante, que aparentemente tenía problemas de salud mental, y las dos víctimas han sido trasladadas a un hospital con heridas mortales, indica el canal ABC7, que cita fuentes policiales.

Las autoridades investigan el incidente, que inicialmente fue reportado como un robo armado pero ahora apunta a que fue aleatorio y relacionado con la salud mental de la atacante.