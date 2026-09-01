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Policía dispara en Times Square a una mujer que apuñaló gravemente a dos personas

La Policía de Nueva York baleó a una mujer en Times Square tras apuñalar a dos personas, quienes resultaron gravemente heridas, según medios locales

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 09:16
Policía dispara en Times Square a una mujer que apuñaló gravemente a dos personas

La Policía de Nueva York disparó a una mujer tras atacar con una arma blanca a dos personas, que quedaron gravemente heridas.

 Foto: EFE

Nueva York, Estados Unidos.- La Policía de Nueva York disparó este lunes 31 de agosto en la turística plaza de Times Square a una mujer que apuñaló a dos personas y las dejó heridas de gravedad, según medios locales.

La atacante, que aparentemente tenía problemas de salud mental, y las dos víctimas han sido trasladadas a un hospital con heridas mortales, indica el canal ABC7, que cita fuentes policiales.

Las autoridades investigan el incidente, que inicialmente fue reportado como un robo armado pero ahora apunta a que fue aleatorio y relacionado con la salud mental de la atacante.

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El suceso tuvo lugar en pleno Times Square, cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, y que fue cerrada al público temporalmente.

Las víctimas son un hombre y una mujer, pero las autoridades no han dado más datos sobre ellos.

Según se observa en videos de testigos publicados en X, la atacante se acercó blandiendo dos cuchillos a un grupo de agentes que le ordenaban soltar las armas, tras lo que le dispararon.

Un testigo dijo al canal Pix11 que la mujer recibió primero una descarga de una pistola taser y, después de amenazar a los agentes, dos disparos.

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La atacante iba vestida de manera informal, con pantalones tejanos, una camiseta rosa y un bolso cruzado, según se observa en los videos.

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Redacción web
Agencia EFE

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