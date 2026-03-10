La policía descarta amenaza tras hallar artefacto "sospechoso" cerca de la casa de Mamdani

Nueva York, Estados Unidos.-La policía de Nueva York descartó este martes que un artefacto "sospechoso" hallado cerca de la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani representara una amenaza, días después del intento de atentado que tuvo lugar frente a la vivienda.

A la 13:19 hora local, el Departamento de Policía (NYPD) informó en X del cierre de varias calles del Upper East Side y del parque Carl Schurz, próximo a la vivienda de Mamdani, debido a "un dispositivo sospechoso".

"El artículo encontrado en Carl Schurz Park ha sido despejado y se ha determinado que no representa ninguna amenaza", indicó la policía en X poco más de una hora después.