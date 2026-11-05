Un piloto muerto y dos heridos tras nuevo accidente de helicóptero en Miami

Miami, Estados Unidos.- Autoridades estadounidenses identificaron este jueves al piloto fallecido en un accidente de helicóptero en Miami, donde otras dos personas resultaron heridas mientras filmaban embarcaciones en la bahía y un "buen samaritano" intervino para practicar maniobras de reanimación, en el segundo accidente aéreo mortal en Florida en una semana.

La Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade (MDSO, en inglés) señaló que el fallecido es Tomas Pendas, de 63 años, mientras los otros dos ocupantes eran Ryan McCoy, de 52 años, y Ryan Ferraro, de 27 años, aunque la causa del incidente, ocurrido el miércoles, aún se desconoce.

La policía de Miami-Dade recibió una llamada de auxilio a las 11:30 horas (16:30 GMT) sobre un helicóptero caído en el agua frente a Nixon Beach, en la Bahía Vizcaíno, en el sur de Miami.