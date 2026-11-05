Las falsas amenazas de bomba en aviones han afectado a tres vuelos en España

Madrid, España-Las falsas amenazas de bomba sufridas este jueves por diversas aerolíneas europeas han afectado a tres vuelos en España, según fuentes de Aena, de los que dos eran de Iberia y otro más, de Air Europa.

Fuentes de Aena han informado a EFE de que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió esta mañana una comunicación de amenaza de explosivos, que afectó a los tres vuelos, uno de salida a París, otro procedente de Roma y un tercero desde Milán.

Aena explica que, tras recibir estas amenazas, se constituyó el comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, una vez evaluadas y realizadas las comprobaciones pertinentes, "se dieron por descartadas".

Iberia ha concretado que dos de sus aviones han recibido amenazas de explosivos esta mañana que han resultado ser falsas alarmas, según dijeron a EFE fuentes de la compañía.