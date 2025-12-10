Petro afirma que Venezuela necesita una "revolución democrática" y no "represiones"

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que Venezuela necesita una "revolución democrática" y no "represiones ineficientes", al comentar la retención y anulación del pasaporte de que fue objeto el cardenal Baltazar Porras en el aeropuerto de Caracas. “El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes”, manifestó Petro en su cuenta de X, en una inusual crítica al mandatario venezolano. En ese sentido, sugirió una amnistía general para opositores en vez de aumentar los encarcelamientos e insistió en su idea, expresada antes en X, de que haya un gobierno amplio de transición para poner fin a la crisis que vive el país petrolero.

"Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas", agregó el mandatario colombiano. Petro se refirió a la crisis de Venezuela al comentar la noticia de que funcionarios venezolanos le anularon el pasaporte al cardenal Porras en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía cuando intentaba tomar un vuelo hacia Colombia para luego viajar a España, según fuentes cercanas al prelado. "El cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el Aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino. Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España. Está de regreso a su residencia en Caracas", indicó en su cuenta de X el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo.