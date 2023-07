Pedro Sánchez celebra el resultado de las elecciones y podría volver a gobernar España

Pese a ello, Feijóo reivindicó su victoria y pidió formar gobierno: “como candidato del partido más votado, creo que mi deber” es “intentar gobernar nuestro país”, dijo ante simpatizantes reunidos ante la sede del PP.

Estos no daban crédito a lo ocurrido. “No me lo puedo creer, no me lo puedo creer”, decía consternada a la AFP Concha Peña, madrileña de 70 años.

“Es una sorpresa”, constató a la AFP Antonio Barroso, analista de la consultora Teneo. “El desafío de Sánchez es encontrar una mayoría, todo depende de uno o dos escaños”, añadió.