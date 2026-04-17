La OMS alerta de que los servicios sanitarios del Líbano están "gravemente tensionados"

El Cairo, Líbano.- La Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental (WHO EMRO, en inglés) dio la bienvenida este viernes al anuncio de un alto el fuego de diez días en el Líbano, pero alertó de que los servicios sanitarios del país se encuentran "gravemente tensionados". En su informe de situación correspondiente al periodo del 10 al 16 de abril, el organismo, con sede en El Cairo, detalló que desde el 2 de marzo se verificaron 139 ataques contra la atención sanitaria en el Líbano, que han causado 91 muertes y 224 heridos. "Solo entre el 10 y el 16 de abril se registraron 22 agresiones que provocaron la muerte de 19 paramédicos, 40 heridos y daños en 19 vehículos de emergencias", desgrana el documento sobre las consecuencias de los ataques israelíes durante esa última semana.

Según cita el informe, el Ministerio libanés de Salud registró hasta el 16 de abril al menos 2.124 muertes (168 de ellas de niños) y 6.921 heridos, de los cuales casi la mitad requieren hospitalización. "Los hospitales que reciben heridos operan al 90-100 % de su capacidad, con departamentos de urgencias saturados", detalló sobre el estado de estos centros médicos, donde "más de 7.000 casos de trauma han agotado las reservas de medicamentos y suministros". En el conjunto de la región, la OMS estima que 115 millones de personas necesitan ayuda humanitaria sanitaria (el 48 % del total mundial previo al conflicto) en 15 países del Mediterráneo Oriental, de un total de 21 afectados globalmente. El informe destacó, además, el deterioro de la cadena de suministro regional con el incremento de los costes de transporte en un 40-50 %, lo que obliga a recurrir a rutas terrestres y multimodales. Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, el centro logístico de la OMS ha enviado suministros por valor de 3 millones de dólares a nueve países, beneficiando a más de siete millones de personas.