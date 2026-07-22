Ocho heridos tras deflagración de gas en obras de estación de metro de Barcelona

Barcelona, España.- Ocho personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, a causa de una deflagración de gas que se produjo la noche de este miércoles en el acceso de una estación de metro de Barcelona y que derivó en un aparatoso incendio.

Los heridos, todos hombres, trabajadores de las obras, fueron trasladados a los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona, dos de ellos en estado grave, tres menos graves y otros tres con carácter leve.

Los hechos ocurrieron en la estación de metro L5 de la Plaça de Sants, actualmente en obras, según informó el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).