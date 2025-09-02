Nuevo terremoto de magnitud 5.2 golpea la zona afectada en Afganistán

Asadabad, Afganistán.- Un nuevo seísmo de magnitud 5,2 golpeó este martes las zonas del oriente de Afganistán, donde las autoridades ya han registrado más de 1.400 muertos y más de 3.100 heridos, tras el seísmo del pasado domingo.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el nuevo terremoto tuvo lugar 34 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, la segunda más afectada por el primer terremoto que devastó principalmente zonas de la provincia de Kunar. El seísmo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Mientras tanto, en las zonas más afectadas por el anterior terremoto, algunas de ellas casi totalmente aisladas por vía terrestre, las operaciones de rescate han continuado.

"En los lugares donde las aeronaves no podían aterrizar, decenas de fuerzas comando fueron transportadas por aire y desplegadas para sacar a los heridos de entre los escombros y trasladarlos a lugares más seguros", dijo el portavoz de los talibanes Hamdullah Fitrat.

Agregó que se ha establecido un campamento para que los comités de coordinación organicen la ayuda y los suministros de emergencia.

En algunas zonas como el valle de Dewagal, a donde accedió EFE, muchos heridos continúan atrapados bajo los escombros.

"Las personas caminan por la montaña. Se tarda casi cuatro horas a pie desde aquí para llegar a las áreas afectadas por el terremoto, donde las víctimas aún están atrapadas bajo las casas derrumbadas", declaró a EFE Sultan Mohammad, un residente local.