Nueva York y el noreste de EE UU se preparan para tormenta con fuertes lluvias y vientos

Nueva York, Estados Unidos.- La ciudad de Nueva York y el noreste de Estados Unidos se preparan para una tormenta con fuertes lluvias y vientos para este fin de semana, que ha obligado a las autoridades a declarar la emergencia y cancelar eventos multitudinarios. El fenómeno conocido como "nor'easter", un ciclón extratropical formado en el Atlántico Norte occidental, puede traer "inundaciones costeras, corrientes de resaca, fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas", advirtió este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El sistema "provocará impactos costeros importantes en gran parte de la costa este de EE.UU. durante este fin de semana y hasta comienzos de la próxima", indica la autoridad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que las previsiones sitúan a la tormenta "más cerca" de la ciudad de lo previsto inicialmente, por lo que los servicios de emergencia estaban ya movilizando sus recursos. A medida que el centro de baja presión se desplace hacia el norte, en dirección a Long Island (este del estado de Nueva York), las lluvias se extenderán por el Atlántico Medio y el noreste de EE.UU. a partir de la noche del viernes y durante el sábado, agrega el NWS. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La autoridad advierte que en el sur de Nueva Inglaterra, que se refiere a los estados de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, se esperan precipitaciones con posibilidad de causar inundaciones, y el domingo las lluvias probablemente afectarán a la costa de Nueva Jersey. En el este de Long Island y el sureste de Nueva Inglaterra se esperan ráfagas de viento superiores a 50 millas por hora (unos 80 kilómetros por hora) que pueden causar cortes de electricidad y tumbar árboles, señala.