ONU detecta 214 empresas operando en asentamientos israelíes

Ginebra.- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes una lista actualizada de las empresas con actividades económicas en los asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, con 214 firmas de 11 países que figuran en el listado, entre ellas tres españolas y una mexicana. Además de las tres compañías españolas y la mexicana, la lista incluye 192 firmas israelíes y ocho estadounidenses; con dos empresas figuran China, Francia y Reino Unido; y con una, Sudáfrica, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo. Dos de las empresas españolas ya figuraban en la anterior versión de la lista, de 2025: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), mientras que la firma de transportes Salvat Logística es una de las 61 añadidas este año, así como el conglomerado mexicano Orbia Advance.

Además aparecen conocidas multinacionales como las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking; la también norteamericana Motorola Solutions; la empresa de ingeniería francesa Egis; o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción. Cinco empresas que estaban el pasado año en la lista han sido retiradas de la misma tras aportar pruebas de que ya no estaban implicadas en actividades en asentamientos israelíes, entre ellas dos españolas: Actividades de Construcción y Servicios (ACS) y Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La lista cubre actividades empresariales entre el 2 de agosto de 2019 y el 15 de abril de 2026, y sólo contempla actividades en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, no en Gaza.

Reacción de Israel

La Embajada de Israel ante la ONU en Ginebra reaccionó inmediatamente a la publicación de la lista y afirmó en un comunicado que se trata de "una herramienta política empleada por la Oficina del Alto Comisionado para continuar con la difamación de empresas que no han hecho nada malo". "Disuadir a empresas y otras entidades de operar en territorios en conflicto puede tener, en sí mismo, efectos adversos sobre los derechos humanos. La realidad es que esta base de datos perjudica a la población cuyos derechos dice querer promover", agregó.

Ineco insiste en que no trabaja en territorios ocupados

Consultada por EFE, Ineco insiste en que no trabaja en territorios ocupados y que su actividad en Israel se limita a proyectos situados en territorio reconocido internacionalmente, entre ellos la Blue Line de metro ligero. Desde finales de 2023 ha renunciado a nuevos contratos en el país y sus ingresos allí han caído de casi 10 millones de euros anuales a menos de 3 millones. La compañía ha pedido a la ONU que la retire de la base de datos de empresas vinculadas a los asentamientos israelíes. También ha estudiado abandonar anticipadamente la Blue Line, pero explica que romper unilateralmente el contrato supondría un elevado riesgo jurídico y económico. El proyecto finalizará previsiblemente en 2029.

Diferentes niveles de implicación