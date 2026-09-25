Al menos 41 desaparecidos en el naufragio de un barco en el lago Tanganica de la RDC

Nairobi.- Al menos 41 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio en el lago Tanganica de una embarcación que viajaba desde Tanzania hacia la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron las autoridades locales.

Según detalló a última hora del jueves a medios locales el ministro provincial de Transportes y Comunicaciones de la provincia congoleña de Tanganica (este), Norris Mulongoy, 43 personas han sido también rescatadas hasta el momento del navío, que transportaba a un total de 84 pasajeros, además de numerosas mercancías.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles y la embarcación provenía de la localidad lacustre de Kigoma, en el noroeste de Tanzania, y se dirigía a la ciudad congoleña de Kalemie.