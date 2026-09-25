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Al menos 41 desaparecidos en el naufragio de un barco en el lago Tanganica de la RDC

Mientras siguen las labores de rescate, las autoridades detallaron que el navío tenía una capacidad de 550, pero podría haber estado sobrecargada cuando sucedió el siniestro

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 16:36
Al menos 41 desaparecidos en el naufragio de un barco en el lago Tanganica de la RDC

"Estábamos dormidos y, hacia la 01.00 de la madrugada, nos despertaron de golpe", declaró a la prensa congoleña una superviviente llamada Annie Moyoni.

 Foto: Redes sociales

Nairobi.- Al menos 41 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio en el lago Tanganica de una embarcación que viajaba desde Tanzania hacia la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron las autoridades locales.

Según detalló a última hora del jueves a medios locales el ministro provincial de Transportes y Comunicaciones de la provincia congoleña de Tanganica (este), Norris Mulongoy, 43 personas han sido también rescatadas hasta el momento del navío, que transportaba a un total de 84 pasajeros, además de numerosas mercancías.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles y la embarcación provenía de la localidad lacustre de Kigoma, en el noroeste de Tanzania, y se dirigía a la ciudad congoleña de Kalemie.

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"Estábamos dormidos y, hacia la 01.00 de la madrugada, nos despertaron de golpe. No hacía viento. Nos sorprendió ver que el barco se inclinaba hacia un lado", declaró a la prensa congoleña una superviviente llamada Annie Moyoni.

Mientras siguen las labores de rescate, las autoridades detallaron que el navío tenía una capacidad de 550 toneladas y transportaba 480 toneladas de mercancías y cuatro vehículos, además de los pasajeros, por lo que podría haber estado sobrecargada cuando sucedió el siniestro.

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Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC, donde las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes.

La provincia de Tanganica limita con el lago del mismo nombre, que forma parte del cinturón de los Grandes Lagos en el este de África y consituye una frontera natural al este del país con Tanzania, Burundi y Zambia.

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Redacción web
Agencia EFE

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