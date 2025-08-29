Nueva York da por terminado el brote de legionelosis

Nueva York, Estados Unidos.- El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York informó que dio hoy por terminado el brote de legionelosis que afectó a sectores de la comunidad de Harlem (Manhattan), tras 114 contagios, de los que siete murieron de la enfermedad en las últimas tres semanas.

La decisión de la agencia sanitaria se basó en que el último día en que los neoyorquinos que viven o trabajan en la zona sintieron síntomas fue el 9 de agosto. Un total de 90 requirieron ser hospitalizados para tratamiento, de los que seis permanecen aún internados.

"Esta es una tragedia lamentable para la ciudad y la gente de Central Harlem", indicó en un comunicado el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Y añadió: "Debemos asegurarnos de aprender de esto e implementar nuevos pasos para mejorar nuestra detección y respuesta a futuros grupos, porque la seguridad pública está en el centro de todo lo que hacemos".