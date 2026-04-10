Padres mueren en fatal colisión en Carolina del Norte; dejan dos huérfanos

Plymouth, Estados Unidos- Harry Spruill, de 42 años, y Whitney Spruill fallecieron en una colisión con un vehículo de carga en la carretera 32, en el condado de Washington, Estados Unidos.
De acuerdo con medios locales, toda la familia se encontraba dentro del automóvil, el cual habría cruzado la línea central antes de impactar contra un camión de granos que circulaba vacío.
La pareja deja a dos hijos: una niña en edad de kínder y un bebé de seis meses, quien también viajaba en el vehículo y logró sobrevivir. El menor fue trasladado en helicóptero a un hospital tras el accidente.
La tragedia ha generado gran conmoción, por lo que se inició una campaña de recaudación en GoFundMe.
Esta iniciativa fue creada por un amigo cercano al hermano de Whitney, con el objetivo de apoyar a la familia con los gastos médicos y funerarios en este difícil momento.
En la descripción, el organizador señala que los Spruill enfrentan una situación devastadora y solicita ayuda para sobrellevar la pérdida.
Los recursos obtenidos a través de GoFundMe se destinarán a cubrir los gastos funerarios de la pareja, la atención médica del bebé y el sostenimiento de los niños a largo plazo. Según su obituario, Harry deja a sus padres, hermano y a sus dos hijos.
Familiares y amigos de los fallecidos han asumido el cuidado de los menores, quienes ahora enfrentan la vida sin la protección y el amor de sus padres.