Padres mueren en fatal colisión en Carolina del Norte; dejan dos huérfanos

Plymouth, Estados Unidos- Harry Spruill, de 42 años, y Whitney Spruill fallecieron en una colisión con un vehículo de carga en la carretera 32, en el condado de Washington, Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales, toda la familia se encontraba dentro del automóvil, el cual habría cruzado la línea central antes de impactar contra un camión de granos que circulaba vacío.

La pareja deja a dos hijos: una niña en edad de kínder y un bebé de seis meses, quien también viajaba en el vehículo y logró sobrevivir. El menor fue trasladado en helicóptero a un hospital tras el accidente.