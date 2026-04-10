Golfo de Guayaquil: narcotráfico usa islotes para enviar droga a EE UU y Europa

Guayaquil. Ecuador.- Golfo de Guayaquil, considerado el estuario más grande de la costa del Pacífico suramericano, se ha convertido en una zona disputada por grupos criminales que buscan nuevas formas de introducir droga en buques que salen de los puertos de la ciudad más poblada de Ecuador con destino a Europa y Estados Unidos. La densa vegetación y las zonas de difícil acceso de las islas permiten a estas bandas camuflarse y ocultar la droga, principalmente cocaína, bajo tierra o en campamentos improvisados, para luego introducirla en los cascos de los buques o subirla a las embarcaciones mientras se dirigen al mar, con el fin de evadir los controles portuarios, especialmente en Guayaquil, cuyas terminales concentran el 85 % de la carga nacional.

"El encaletamiento (de droga) que hay en los islotes, en las islas del golfo, es sumamente preocupante", dijo a EFE un miembro del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) de la Policía, quienes frecuentemente hacen patrullajes fluviales para intentar desarticular a estos grupos y evitar la contaminación. La unidad tiene 20 buzos que constantemente verifican la parte inferior de los buques que van a salir principalmente a Estados Unidos y a Europa, y otro personal que revisa el interior de las embarcaciones y también los contenedores, especialmente tras alertas internacionales o de inteligencia. En un operativo en el que EFE estuvo presente, los agentes inspeccionaron varias áreas donde creen que pueden ocultarse los grupos delictivos y donde ya han encontrado toneladas de droga y armas. También revisaron lanchas con actitud sospechosa o sectores cercanos a camaroneras, que en ocasiones son extorsionadas por los grupos criminales a cambio de dinero o espacios para esconder la sustancia y pasar desapercibidos.

Poblaciones extorsionadas

La Armada realiza operaciones similares en la zona. El 13 de febrero, militares destruyeron un "centro de operaciones" presuntamente utilizado por narcotraficantes en la isla Puná, la más grande del golfo, ubicado justo frente al puerto de Posorja, lo que, según la institución, les permitía "mantener vigilancia permanente sobre el área". En enero decomisaron cuatro lanchas utilizadas para introducir droga en buques mercantes que tenían como destino Europa, en las que también había 2.500 balas, granadas, ocho motores fuera de borda, equipos de comunicación y armas. Organizaciones criminales como Los Lobos, Los Lagartos, Los Tiguerones y Los Choneros, entre otros, estarían disputándose la zona, quienes reclutan y amenazan a habitantes de islas cercanas o a pescadores, para navegar o esconderse de mejor manera, de acuerdo a fuentes policiales.

Bajo la mirada de la UE