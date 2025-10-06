Niño de dos años muere tras ser atacado por perros en su guardería en Georgia

Georgia, Estados Unidos.-Un niño de dos años de edad murió tras ser atacado por dos perros grandes cuando estaba en su guardería en Georgia.

De acuerdo con la revista People, los hechos ocurrieron el sábado 4 de octubre, a eso de las 3:45 de la tarde, cuando los servicios de emergencia respondieron a los llamados de un ataque de perros en una residencia ubicada en la cuadra 3800 de Pecan Drive en Valdosta, Georgia.

El menor fue identificado como Kaimir Jones y fue hallado muerto por los agentes que llegaron al lugar.

Según el reporte, Stacy Wheeler Cobb, de 48 años, estaba operando una guardería supuestamente sin licencia en su hogar, lugar donde la madre del menor lo había dejado por un día.