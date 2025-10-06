  1. Inicio
Niño de dos años muere tras ser atacado por perros en su guardería en Georgia

El meno fue hallado muerto por los agentes que llegaron al lugar. Según los informes, fueron dos perros Rottweiler los que lo atacaron

  • 06 de octubre de 2025 a las 11:52
Kaimir Jones ya había muerto cuando llegaron los agentes a la guardería.

 Foto: Cortesía GoFundme

Georgia, Estados Unidos.-Un niño de dos años de edad murió tras ser atacado por dos perros grandes cuando estaba en su guardería en Georgia.

De acuerdo con la revista People, los hechos ocurrieron el sábado 4 de octubre, a eso de las 3:45 de la tarde, cuando los servicios de emergencia respondieron a los llamados de un ataque de perros en una residencia ubicada en la cuadra 3800 de Pecan Drive en Valdosta, Georgia.

El menor fue identificado como Kaimir Jones y fue hallado muerto por los agentes que llegaron al lugar.

Según el reporte, Stacy Wheeler Cobb, de 48 años, estaba operando una guardería supuestamente sin licencia en su hogar, lugar donde la madre del menor lo había dejado por un día.

Las autoridades tienen la hipótesis de que Cobb dejó al pequeño sin supervisión durante al menos dos horas, cuando ella decidió tomar una siesta.

Fue en este tiempo que el pequeño Jones salió al patio trasero y abrió el lugar donde estaba dos Rottweiler que lo atacaron ferozmente.

El jefe Leslie Manahan, en un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Valdosta, expresó sus condelencias y condenó el hecho.

"Este es un evento horrible y trágico que nunca debería haber ocurrido, pero debido a la negligencia de esta infractora, una madre ha perdido trágicamente a un hijo", dijo.

La policía indicó que Jones era el único menor en la guardería el día del incidente, pero normalmente hay cerca de 10 niños en ese lugar.

La dueña de la guardería fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Lowndes acusada de asesinato en segundo grado y crueldad hacia los niños en segundo grado.

