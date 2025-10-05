Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?

La difusión de un audio atribuido a Debanhi Escobar, grabado horas antes de su desaparición en abril de 2022, ha reavivado el interés en el caso que conmovió a México.
En la grabación, la joven manifiesta su incomodidad ante el ambiente de la fiesta y advierte sobre la actitud de varios hombres presentes.
"Ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres", se escucha decir en el mensaje difundido en la docuserie de HBO Max "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?".
El material incluye testimonios inéditos, reconstrucciones y nuevas pruebas relacionadas con el caso.
De acuerdo con reportes periodísticos, el audio fue enviado a un amigo durante la madrugada, momentos antes de que las cámaras registraran a Debanhi intentando salir del lugar.
La joven habría asistido al evento con dos amigas, quienes posteriormente la dejaron sola.
El mensaje coincide con las últimas imágenes en las que se observa a Debanhi alejándose del sitio y siendo interceptada por un hombre.
La estudiante de Derecho, de 18 años, fue encontrada sin vida días después dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo.
Las investigaciones oficiales concluyeron que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo, mientras que un peritaje independiente estableció que falleció por asfixia.
El nuevo audio representa uno de los últimos registros conocidos de su voz. A más de tres años del suceso, el caso sigue abierto y las autoridades mantienen diversas líneas de investigación en curso.