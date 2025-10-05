  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?

La grabación difundida en una docuserie muestra a la joven expresando preocupación por la actitud de varios hombres en la fiesta donde fue vista por última vez

  • 05 de octubre de 2025 a las 16:26
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
1 de 10

La difusión de un audio atribuido a Debanhi Escobar, grabado horas antes de su desaparición en abril de 2022, ha reavivado el interés en el caso que conmovió a México.

 Foto: redes sociales
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
2 de 10

En la grabación, la joven manifiesta su incomodidad ante el ambiente de la fiesta y advierte sobre la actitud de varios hombres presentes.

 Foto: redes sociales
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
3 de 10

"Ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres", se escucha decir en el mensaje difundido en la docuserie de HBO Max "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?".

 Foto: redes sociales
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
4 de 10

El material incluye testimonios inéditos, reconstrucciones y nuevas pruebas relacionadas con el caso.

 Foto: redes sociales
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
5 de 10

De acuerdo con reportes periodísticos, el audio fue enviado a un amigo durante la madrugada, momentos antes de que las cámaras registraran a Debanhi intentando salir del lugar.

 Foto: redes sociales
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
6 de 10

La joven habría asistido al evento con dos amigas, quienes posteriormente la dejaron sola.

 Foto: redes sociales
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
7 de 10

El mensaje coincide con las últimas imágenes en las que se observa a Debanhi alejándose del sitio y siendo interceptada por un hombre.

 Foto: redes sociales
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
8 de 10

La estudiante de Derecho, de 18 años, fue encontrada sin vida días después dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo.

 Foto: redes sociales
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
9 de 10

Las investigaciones oficiales concluyeron que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo, mientras que un peritaje independiente estableció que falleció por asfixia.

 Foto: redes sociales
Nueva pista en la voz de Debanhi Escobar: ¿Qué revela su último audio?
10 de 10

El nuevo audio representa uno de los últimos registros conocidos de su voz. A más de tres años del suceso, el caso sigue abierto y las autoridades mantienen diversas líneas de investigación en curso.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos