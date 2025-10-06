Estados Unidos ejecutará a una mujer por primera vez en dos siglos

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera del programa Knoxville Job Corps, cuando ambas tenían 18 años.

Tennessee, Estados Unidos.- La Corte Suprema de Tennessee fijó este martes las fechas de cuatro ejecuciones, entre ellas la de Christa Gail Pike , la única mujer actualmente en el corredor de la muerte del estado. Su ejecución fue programada para el 30 de septiembre de 2026, y de concretarse sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en dos siglos, además de ser apenas la decimonovena ejecución femenina en la historia moderna.

De acuerdo con los registros judiciales, el crimen ocurrió en enero de 1995 dentro del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, donde Pike atacó brutalmente a Slemmer junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, y una amiga, Shadolla Peterson.

Los documentos detallan que Pike apuñaló, golpeó y mutiló a la víctima, a quien consideraba una rival sentimental. Durante el ataque, le talló un pentagrama en el pecho y la frente, le lanzó un pedazo de asfalto a la cabeza y, según el expediente judicial, conservó un fragmento del cráneo de la joven como trofeo.

Por estos hechos, Pike fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a muerte, mientras que Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional este año.

Peterson obtuvo libertad condicional tras testificar contra ellos. En 2004, Pike sumó 25 años adicionales a su condena por intentar estrangular a otra interna dentro del penal.

La defensa de Pike solicitó al tribunal conmutar la pena de muerte, argumentando que la mujer sufría trastornos mentales graves y que fue víctima de abuso físico y sexual durante su infancia.

Sus abogados afirmaron que padecía trastorno bipolar y estrés postraumático, y que hoy muestra remordimiento y cambio de conducta tras casi tres décadas en prisión.

“Con el tiempo y el tratamiento, Christa se ha convertido en una mujer reflexiva con profundo remordimiento por su crimen”, señalaron sus representantes legales en un comunicado.

En una carta enviada al diario The Tennessean, Pike expresó su arrepentimiento: “Piensa en el peor error que cometiste como adolescente imprudente. El mío fue enorme, inolvidable y arruinó innumerables vidas. Era una joven de 18 años con problemas mentales. Tomé la vida de alguien: una hija, hermana, amiga. Me enferma pensar que alguien tan compasivo como yo pudo cometer un crimen así”.

Actualmente, Pike es la única mujer condenada a muerte en Tennessee y ha pasado gran parte de los últimos 27 años en aislamiento. Según el Death Penalty Information Center, desde 1976 solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos, frente a más de 1,600 hombres, lo que representa apenas el 1% de todas las ejecuciones modernas.