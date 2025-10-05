Trump anuncia que combate de la UFC en la Casa Blanca será el día del cumpleaños

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que la Casa Blanca acogerá el 14 de junio de 2026, día de su cumpleaños, una “gran pelea” de la UFC, con lo que adelanta la fecha del evento confirmado en agosto pasado por la franquicia de artes marciales mixtas.

El mandatario hizo el anuncio en su visita a la Estación Naval de Norfolk (Virginia) para rendir homenaje a la Armada de EE.UU. en su 250 aniversario.

“El 14 de junio del año que viene tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca... en sus terrenos”, dijo Trump emocionado.

El anuncio adelanta la fecha anunciada en agosto pasado por el director ejecutivo de la UFC, Dana White, que dijo que el evento se realizaría el próximo 4 de julio con motivo del 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos.