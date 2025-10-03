Estados Unidos considera emitir monedas de un dólar con el rostro de Trump

Washington, Estados Unidos.- La Administración del presidente, Donald Trump, informó este viernes que considera emitir una moneda de un dólar con el rostro del mandatario para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.



El tesorero Brandon Beach confirmó la noticia y publicó los primeros bocetos."Estos primeros bocetos que conmemoran el 250º aniversario de Estados Unidos y al presidente son reales", escribió Beach en su cuenta oficial de X.



En la publicación adjuntó el diseño preliminar, que presenta el perfil de Trump en una cara, y en la otra, al mandatario con el puño cerrado frente a una bandera nacional y la leyenda:"Lucha, lucha, lucha", dicho popular del republicano.

