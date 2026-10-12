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Niño de cuatro años muere tras ser atacado por un perro pitbull en Argentina

El pequeño Homero Mauro Leonard Fernández había quedado solo en casa luego de que su madrina saliera a buscar a su hija. El perro ingresó a la vivienda y lo atacó hasta matarlo

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 10:01
Niño de cuatro años muere tras ser atacado por un perro pitbull en Argentina

El perro fue trasladado a dependencias del área de Zoonosis del municipio de Moreno.

Buenos Aires, Argentina.- Homero Mauro Leonar Fernández, un niño de 4 años, murió en Argentina tras ser atacado por un perro de raza pitbull, el octavo deceso por esta causa que se registra en el país suramericano en lo que va de este año, informaron este lunes medios locales.

El hecho se registró este domingo en la localidad de Francisco Álvarez, dentro del municipio de Moreno, en la periferia oeste de Buenos Aires, cuando el niño se encontraba en una casa al cuidado de su madrina, de 31 años.

Según informó la prensa local, la mujer salió de la casa para ir a buscar a su hija, quien había terminado una clase de patín, y en ese momento el niño quedó solo en la casa.

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Fue entonces cuando el perro -aparentemente de la familia- ingresó al interior de la vivienda y atacó al niño, provocándole heridas graves y, casi inmediatamente, la muerte.

En el caso tomó intervención la fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 2 de la localidad bonaerense de Morón, quien dispuso la aprehensión de la madrina del niño y le inició una investigación por homicidio culposo por su presunta conducta negligente al dejar solo al niño.

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El perro fue trasladado a dependencias del área de Zoonosis del municipio de Moreno.

Según informó el diario bonaerense El Día, al menos ocho personas -en su mayoría, niños- han muerto este año en Argentina por ataques de perros.

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Redacción web
Agencia EFE

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