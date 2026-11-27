Tokio, Japón.- Un zoológico japonés celebró este viernes 27 de noviembre el nacimiento en cautividad de un pingüino saltarrocas norteño, una especie en peligro de extinción, por primera vez gracias a la inseminación artificial.

"En nuestro parque hemos estado investigando la inseminación artificial en múltiples especies de pingüinos durante muchos años, y este éxito representa el primero en el mundo para esta especie", afirmó en la red social X el zoo Adventure World, situado en la prefectura occidental de Wakayama.

El polluelo rompió el cascarón el pasado 28 de octubre, un acto retransmitido por el zoológico y seguido en directo por más de 19,000 personas, y desde entonces ha seguido creciendo con buen estado de salud alejado del público.