"Múltiples víctimas" en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Washington, Estados Unidos.-Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un tiroteo con "múltiples víctimas" en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

El tirador fue neutralizado por la policía y "no hay amenaza activa para la comunidad", indicaron las autoridades municipales.