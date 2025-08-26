  1. Inicio
Incautan una cantidad récord de drogas, capaz de matar por sobredosis a toda Florida

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó 34 toneladas de narcóticos incautados en los últimos cuatro meses en los océanos Atlántico y Pacífico en el puerto Everglades (Florida). Aquí las imágenes del hecho.

  • 26 de agosto de 2025 a las 16:51
1 de 10

Un total de 34 toneladas de narcóticos fueron incautados por Estados Unidos en los últimos meses, cantidad considerada suficientes para causar una sobredosis en un estado. Aquí las imágenes de la incautación.

 Fotos: Cortesía Guardia Costera
2 de 10

Esta cantidad es "suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población" del estado, y que supone una cifra récord para una sola descarga.

 Foto: Cortesía Guardia Costera
3 de 10

"La Guardia Costera de Estados Unidos logró un hito histórico con la descarga de 76.140 libras (34.536 kilogramos) de narcóticos ilícitos, lo que marca la mayor cantidad de drogas descargadas en la historia de la Guardia Costera", informaron los guardacostas en un comunicado.

 Foto: Cortesía Guardia Costera
4 de 10

Esta droga está valorada en 473 millones de dólares, según detalla la Guardia Costera.

 Foto: Cortesía Guardia Costera
5 de 10

Esta descarga incluyó 28 toneladas de cocaína y 6,5 toneladas de marihuana que fueron incautadas durante 19 operaciones en el océano Pacífico Oriental y el mar Caribe entre el 26 de junio y el 18 de agosto.

 Foto: Cortesía Guardia Costera
6 de 10
7 de 10

La mayor operación tuvo lugar el pasado 23 de julio, cuando los guardacostas incautaron más de cuatro toneladas de cocaína en una embarcación que navegaba al sureste de la Isla Socorro, en México.

 Foto: Cortesía Guardia Costera
8 de 10

En los operativos participaron varios buques de la Guardia Costera, escuadrones de helicópteros, buques de la Armada estadounidense y otros activos importantes, se informó en el comunicado.

 Foto: Cortesía Guardia Costera
9 de 10

El personal de la guardia descargo el cargamento en este martes en el puerto de los Everglades, Florida.

 Foto: Cortesía Guardia Costera
10 de 10

Esta es considerada una de las mayores incautaciones de droga en los últimos meses.

 Foto: Cortesía Guardia Costera
