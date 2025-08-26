Incautan una cantidad récord de drogas, capaz de matar por sobredosis a toda Florida

Un total de 34 toneladas de narcóticos fueron incautados por Estados Unidos en los últimos meses, cantidad considerada suficientes para causar una sobredosis en un estado. Aquí las imágenes de la incautación.
Esta cantidad es "suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población" del estado, y que supone una cifra récord para una sola descarga.
"La Guardia Costera de Estados Unidos logró un hito histórico con la descarga de 76.140 libras (34.536 kilogramos) de narcóticos ilícitos, lo que marca la mayor cantidad de drogas descargadas en la historia de la Guardia Costera", informaron los guardacostas en un comunicado.
Esta droga está valorada en 473 millones de dólares, según detalla la Guardia Costera.
Esta descarga incluyó 28 toneladas de cocaína y 6,5 toneladas de marihuana que fueron incautadas durante 19 operaciones en el océano Pacífico Oriental y el mar Caribe entre el 26 de junio y el 18 de agosto.
La mayor operación tuvo lugar el pasado 23 de julio, cuando los guardacostas incautaron más de cuatro toneladas de cocaína en una embarcación que navegaba al sureste de la Isla Socorro, en México.
En los operativos participaron varios buques de la Guardia Costera, escuadrones de helicópteros, buques de la Armada estadounidense y otros activos importantes, se informó en el comunicado.
El personal de la guardia descargo el cargamento en este martes en el puerto de los Everglades, Florida.
Esta es considerada una de las mayores incautaciones de droga en los últimos meses.