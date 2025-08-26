Mercedes Valdez envenenó a sus tres hijos y luego se quitó la vida; dejó una carta

Conmocionados y destrozados se encuentran los habitantes del sector Ensanche Isabelita, en Santo Domingo, República Dominicana, luego de conocer el caso de los pequeños de la familia Valdez, quienes murieron luego de tomarse una bebida que les dio su propia madre. Aquí los detalles de lo ocurrido.
El hecho se reportó la mañana de este martes, luego de que los cuerpos de los tres menores y el de su madre fueran encontrados, aparentemente “dormidos” en su habitación. Sin embargo, estos ya no presentaban signos vitales.
Versiones brindadas por las autoridades dominicanas indican que Mercedes tomó la decisión de terminar con el sufrimiento de ella y de sus hijos, dándoles veneno en una bebida antes de dormir.
Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, era la madre de los pequeños de 11, 9 y 7 años. Todos ellos fueron encontrados en la misma cama y, a un costado, estaba el cuerpo sin vida de ella.
Agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público encontraron recipientes con un líquido mezclado con jugo, presuntamente utilizado en el hecho.
También se encontró una carta manuscrita atribuida a la madre, la cual se encuentra bajo análisis pericial para verificar su autenticidad.
"Perdón, era mucho para mí sola. Lo siento, no podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel. No quiero que aguanten todo lo que tuve que aguantar. Es demasiado y ya no resisto", menciona la carta.
Luego de la tragedia, Óscar José Cabrera, esposo de Jiménez Valdez y padre de los niños, brindó declaraciones públicas en medio del dolor, donde aseguró desconocer las razones que llevaron a su esposa a tomar una decisión tan drástica.
“No te lo sé decir, yo no estaba aquí, pero ella nunca había atentado contra su vida”, expresó Cabrera.
“Una discusión entre pareja la tiene cualquiera. No había problema serio ni violencia”, dijo, aunque vecinos y familiares señalaron que habrían notado actitudes agresivas de la mujer en semanas anteriores, destacando que Mercedes era una esposa celosa con él.