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Mueren al menos 30 personas tras choque entre dos trenes en Toledo, España

Un Iryo con 147 pasajeros chocó con un Ave que transportaba 397 cerca de Urda y varios vagones cayeron por un barranco; hay decenas de heridos

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 06:07
Mueren al menos 30 personas tras choque entre dos trenes en Toledo, España

Bomberos y una unidad militar trabajan en el rescate tras el choque de dos trenes de alta velocidad; los heridos fueron llevados a varios hospitales.

 Foto: EFE

Toledo, España.- Al menos treinta personas han fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes oficiales.

Las mismas indicaron que los bomberos están terminando los trabajos para recuperar los cadáveres y, por el momento, se desconoce cuántos heridos puede haber.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, dijeron fuentes del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha.

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El tren Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, chocó con el Ave, que llevaba 397, y varios de los vagones cayeron por un barranco.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que han sido trasladadas a varios hospitales.

¿Qué se sabe del accidente de trenes en España que provocó al menos 39 muertes?

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, suspendió la circulación entre Madrid y el corredor sur hasta nuevo aviso, y pidió a los viajeros con billete para este recorrido que no acudan a las estaciones, según fuentes del Ministerio de Transportes.

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Redacción web
Agencia EFE

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