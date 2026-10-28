Mueren al menos 30 personas tras choque entre dos trenes en Toledo, España

Toledo, España.- Al menos treinta personas han fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes oficiales.

Las mismas indicaron que los bomberos están terminando los trabajos para recuperar los cadáveres y, por el momento, se desconoce cuántos heridos puede haber.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, dijeron fuentes del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha.