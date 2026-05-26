Dos adultos y dos menores fallecidos en colisión de tren y minibús escolar en Bélgica

Bruselas, Bélgica.- Cuatro personas perdieron la vida este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país: el conductor del autobús, un acompañante y dos de los siete menores a bordo.

"El balance es especialmente duro: cuatro víctimas mortales. Entre ellas, el conductor del autobús, de 49 años; la acompañante, de 27 años, y dos menores, de 15 y 12 años", dijo una portavoz de la Fiscalía de la provincia de Flandes Oriental en una rueda de prensa.

Otros cinco niños fueron trasladados al hospital en estado grave y crítico. "En este momento su situación es estable", aseguró el alcalde del municipio, Geert Hermans.

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local cuando, según la portavoz de la policía federal de Bélgica, An Berger, el minibús circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria y quiso girar a la izquierda, cruzando las vías.

"El paso a nivel estaba efectivamente cerrado y el autobús, por razones que desconozco y que determinará la investigación judicial, forzó el paso", dijo el ministro de Transporte de Bélgica, Jean-Luc Crucke.

"Había un tren que llegaba en ese momento; en esas condiciones, el accidente era inevitable", recalcó.