Oposición lamenta muerte de Luis Stefanelli, exdiputado acusado de traición a la patria

Caracas, Venezuela.- La oposición venezolana lamentó el fallecimiento del exdiputado Luis Stefanelli, a quien la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -controlada por el chavismo- le suspendió la inmunidad parlamentaria en 2019 tras ser acusado de varios delitos, entre ellos, el de traición a la patria, junto a otros exlegisladores antichavistas. "Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Luis Stefanelli, un falconiano que dedicó su vida al servicio público, a la defensa de la democracia. Fue diputado, luchador social, un hombre que creía en el diálogo, de ideas y principios firmes", escribió el opositor Henrique Capriles en una publicación en X.

El diputado electo al Parlamento envió sus condolencias a los familiares y amigos de Stefanelli. Igualmente, el exlegislador Ángel Medina señaló que Stefanelli fue un "buen dirigente político y defensor de la causa democrática, amante profundo del estado Falcón (noroeste)", de donde era oriundo. "Su compromiso con Falcón, su valor para denunciar abusos y su entrega para promover la justicia. Su legado no se apaga con su partida: sus ideas, sus acciones y su ejemplo deben permanecer vigentes", añadió el opositor Tomás Guanipa en X. En diciembre de 2019, la extinta Asamblea Nacional Constituyente suspendió la inmunidad de cuatro diputados opositores acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones. Los cuatro diputados fueron Jorge Millán, del partido Primero Justicia; Hernán Claret Alemán Pérez, de Acción Democrática; Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, y Luis Stefanelli Barjacoba, quien militaba entonces en Voluntad Popular.