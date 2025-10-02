Kiev rompe relaciones con Nicaragua por reconocer como ruso territorio ucraniano invadido

Berlín, Alemania.- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, anunció este jueves la ruptura de las relaciones diplomáticas entre su país y Nicaragua en lo que el jefe de la diplomacia ucraniana explicó como una respuesta al reconocimiento nicaragüense de territorio ucraniano invadido por Rusia como suelo ruso.



"Ucrania ha roto oficialmente relaciones diplomáticas con la República de Nicaragua", planteó Sibiga a través de su cuenta de X, en la que explicó con detalle la decisión de Kiev.



"Esta decisión ocurre en respuesta al reconocimiento de Nicaragua de la denominada 'soberanía' de Rusia sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea", planteó el ministro.



"Consideramos esta decisión como un intento deliberado de socavar la soberanía de Ucrania y su integridad territorial, una grosera violación de la Constitución de Ucrania, de la Carta de Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional", abundó el jefe de la diplomacia ucraniana.