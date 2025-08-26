Opositores denuncian la muerte del opositor Mauricio Alonso, secuestrado en Nicaragua

Managua, Nicaragua.-Diversas organizaciones de la oposición denunciaron este lunes la muerte en Nicaragua bajo custodia del opositor Mauricio Alonso, que aseguran había sido secuestrado hace más de un mes supuestamente por órdenes del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. "Con profunda indignación denunciamos la muerte de Mauricio Alonso Petri mientras se encontraba en manos de la Policía Nacional de Nicaragua", señala un comunicado de la agrupación opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos). Alonso, apunta ese comunicado, "estaba en condición de desaparecido desde que fue secuestrado el 18 de julio del corriente año, sin que, a la fecha, ni la policía ni ninguna autoridad de gobierno hayan dado información de su paradero ni de sus condiciones". Añade que este "trágico evento" ha tenido lugar sin que se haya proporcionado "ninguna justificación" por parte de las autoridades, "lo que agrava la preocupación sobre las condiciones de detención y el respeto a los derechos humanos en el país".

"Otra muerte de opositor" en Nicaragua

El Instituto La Segovia en el Exilio Político denunció también que el "sistema dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo está entregando muerto al opositor secuestrado y preso político de nombre Mauricio Alonso P.", en un pronunciamiento que señala que esta es "otra muerte de (un) opositor en las cárceles de la dictadura". La agrupación opositora indicó en un comunicado, recogido por medios locales, que en la madrugada del 18 de julio pasado Alonso, junto a su esposa e hijo, fue "secuestrado por encapuchados (en el marco de las redadas que hacen cada año previo a su espectáculo del 19 de julio)", fecha de aniversario de la Revolución Sandinista. Añade que a la esposa la liberaron el mismo día, pero a Alonso y a su hijo "los dejaron presos". "Hasta el día de hoy que su familia recibe una llamada de medicina legal y lo están entregando muerto", asegura el Instituto La Segovia, sin que de momento haya una confirmación oficial.