"Gobierno corrupto": la reacción de Kilmar Ábrego al ser detenido tres días después de su liberación

Miami, Estados Unidos.- Visiblemente molesto y decepcionado por la decisión del tribunal, reaccionó el salvadoreño Kilmar Ábrego García tras ser detenido nuevamente a solo tres días de haber quedado en libertad. El inmigrante fue captado diciendo "gobierno corrupto" al referirse a su caso, mientras era trasladado con esposas en sus manos y custodiado por un oficial durante la audiencia en la que fue detenido. El viernes fue liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, por no suponer una amenaza para la comunidad o estar en riesgo de huir.

Ábrego García había sido liberado en Tennessee para seguir su proceso en libertad, luego de permanecer varios meses preso en El Salvador, a donde había sido deportado por error. El caso ha sido criticado por congresistas y organizaciones civiles de Estados Unidos y piden para él acceso a un juicio justo, mientras lamentaron que su detención forme parte de una venganza del Gobierno estadounidense. "El Gobierno de (Donald) Trump lo ha dejado claro: están utilizando cruelmente a Kilmar Ábrego García como un peón y una distracción. Vivimos en un país de leyes, y por mucho que Trump lo odie, Kilmar Ábrego García tiene derecho al debido proceso", dijo en un comunicado la senadora demócrata por Maryland, Angela Alsobrooks. El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, que viajó a El Salvador cuando el inmigrante fue deportado allí y trasladado a una cárcel, afirmó que el Gobierno debe permitir al salvadoreño la oportunidad de defenderse en los tribunales y dejar de "decir mentiras sobre su caso".