Jueza suspende temporalmente la deportación del salvadoreño Ábrego García a Uganda

Washington, Estados Unidos.-Una jueza federal detuvo la deportación a Uganda del salvadoreño Kilmar Ábrego García y ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump mantenerlo en Estados Unidos mientras evalúa una nueva impugnación legal contra los planes de enviarlo a África.

En una breve audiencia, la jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis dijo este lunes que extenderá la suspensión de la expulsión del salvadoreño detenido este lunes por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).Xinis, la misma que en abril ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Abrego desde El Salvador, tras ser deportado allí por error, preguntó si la Casa Blanca entendía que tenía prohibido expulsar a Abrego García del territorio continental estadounidense, a lo que el abogado del Gobierno Trump contestó que sí, según información citada por Político.

No obstante, este lunes la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, dijo hoy en un comunicado que ICE “está procesando” la deportación de Abrego García.

La orden de la jueza marca un nuevo giro en la saga del salvadoreño que fue dejado en libertad el viernes pasado de una cárcel de Nashville (Tennessee), donde enfrenta un proceso por cargos de tráfico de inmigrantes.