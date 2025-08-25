Al menos tres migrantes murieron al tratar de ingresar a EE UU por la frontera de Texas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Al menos tres extranjeros adultos murieron en incidentes separados tras ser avistados por las autoridades fronterizas al tratar de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera de Texas con México, informó este lunes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El deceso más reciente ocurrió la madrugada del 18 de agosto, cuando agentes de la CBP que realizaban actividades de vigilancia cerca del Puente de las Américas en El Paso (Texas) observaron al menos dos inmigrantes cerca de una barricada de alambre de púas junto al Río Grande.

Uno de ellos, una mujer ecuatoriana, no obedeció las órdenes de las autoridades de detenerse y corrió hacia una autopista fronteriza, donde fue atropellada por dos vehículos, que le causaron la muerte.

A esta muerte se suma una ocurrida el pasado 27 de junio a unos 50 kilómetros al noroeste de la Estación de Río Grande City, donde efectivos de la CBP trataron de detener a una camioneta que se adentró en el río al tratar de huir hacia México.