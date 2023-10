Militar israelí encuentra bebé decapitado tras el ataque Hamás

“Cuando me detuve, vi a un bebé decapitado. Lo levanté con mis manos y lo cargué, y lo puse en la bolsa para cadáveres. Lo hice yo personalmente”, afirmó durante un punto de prensa organizado por los militares en otro kibutz.

“La gente me pregunta ‘¿cómo es que no tomaste una foto?’. Les digo: ‘Lo siento, tengo hijos. Tengo limitaciones. Tengo límites. Yo no le tomo una foto de un bebé decapitado”, indicó Vach a los periodistas en el kibutz Kfar Aza, una granja colectiva de 700 personas que también fue atacada por Hamás.

Las acusaciones de que hubo decapitaciones de niños emergieron en la prensa israelí y fueron respaldadas en un primer momento por autoridades israelíes, aunque después varios portavoces afirmaron que estos hechos no podían confirmarse.