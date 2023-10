Otis deja 27 muertos y una estela de daños en Acapulco

En Acapulco hay además empobrecidas comunidades que viven en cerros, en casas de viviendas de materiales frágiles. No se han conocido reporte de daños de esa zona.

“Estamos desorientados, no tenemos comunicación con nuestros hijos. No tenemos señal, andamos buscando señal, energía. No hemos comido nada”, dijo a la AFP.

Algunos de los pobladores que vagan buscando agua y alimentos se detienen con equipos de prensa para pedirles que les dejen hacer una llamada a familiares o que les envíen un mensaje de que se encuentran a salvo.

“Blanca Smith está bien”, reza una pintada en una pared de un hotel que sufrió severos daños.