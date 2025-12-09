Un migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

Texas, Estados Unidos.-Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes la agencia federal.

El fallecimiento ocurrió a las 5.53, hora local en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre.

Según ICE, la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del hospital la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones.

La agencia aseguró que Gaspar-Andres recibió atención médica "constante y de alta calidad" desde que se detectó el deterioro de su salud.

Gaspar-Andres había sido detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación planificada por la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), el brazo de ICE encargado de la detención y deportación de migrantes.

Según aseguran las autoridades migratorias, había cruzado la frontera desde México de manera irregular. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome South, en Miami, y poco después fue hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.