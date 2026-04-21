México resalta que estado Jalisco está bajo control a dos meses de la caída de "El Mencho"

Ciudad de México, México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch , aseguró este martes que no ha habido nuevos episodios violentos en el estado de Jalisco (oeste) a dos meses del operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera 'el Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y sostuvo que se mantienen los jeques patrullas constantes. "Al momento no solo Puerto Vallarta , no hemos tenido un solo episodio violento en Jalisco" relacionado con esos hechos”, afirmó el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

García Harfuch recordó que en las primeras 24 horas posteriores al operativo sí hubo incidentes, entre ellos bloqueos, quema de vehículos y disturbios por personas armadas, pero señaló que para las siguientes 72 horas "todo estaba controlado" y así se mantiene. El jefe de seguridad mexicano agregó que desde entonces no se ha detectado "ningún tipo de repunte de violencia" ligado a esa operación y dijo que las autoridades mantienen un patrullaje constante en la zona. También expuso que siguen las investigaciones contra quienes participaron en la quema de vehículos y establecimientos durante aquella jornada, y recordó que ya hubo varios detenidos por esos hechos, sin precisar más detalles. El 22 de febrero pasado fuerzas federales desplegaron un operativo en Tapalpa (Jalisco) con apoyo de inteligencia militar, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República para detener al Mencho, líder del CJNG y el criminal más buscado en México y Estados Unidos.