Matthew Belen, autor del documental de Díaz-Canel: "Con Trump, Cuba en gran riesgo"

Nueva York.- Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció el bloqueo de petróleo a Cuba, la crisis en la isla se ha agudizado hasta situarla en una situación de máxima fragilidad. Matthew Belen, director y productor de un documental-entrevista al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura que la isla está en "alto peligro". Comenta que, con la segunda Administración de Trump, Cuba atraviesa ese momento en parte porque la Casa Blanca está "tratando fomentar el sentimiento contrarrevolucionario en la isla". Belen produce y dirige junto a la periodista Abby Martin el documental 'Cuba After Castro', una pieza que repasa las últimas décadas de la historia del país intercalando imágenes de archivo con una entrevista de 90 minutos a Díaz-Canel. Se estrenará en el canal de YouTube de BreakThrough News el próximo 30 de abril. "En Cuba hay un alto nivel de conciencia política y se sabe claramente cuál es el objetivo de Estados Unidos: prevenir que haya un ejemplo de un país socialista que puede salir adelante por su propio pie y mucho menos tan cerca de EE UU", asevera. Según explica, la motivación del documental nace al darse cuenta de que había "carencias" en la cobertura de Cuba desde la perspectiva de los cubanos: "Fue una oportunidad para aclarar mucha de la propaganda que se escucha de los dirigentes de los EE UU y oír la perspectiva de los cubanos".

¿Un segundo Período Especial?

Uno de los momentos de la historia reciente de Cuba que más parte del documental ocupa es el Período Especial, la crisis económica que empezó en los años noventa como resultado del colapso de la Unión Soviética y el recrudecimiento del embargo estadounidense. "Él dice que hay similitudes en este momento con el Período Especial, pero no cree que sea exactamente lo mismo", afirma Belen preguntado por el diagnóstico de la situación actual que hace el presidente cubano. "Entonces no había petróleo en el país para nada. Ahora entra un poco para negocios privados, pero no para servicios del gobierno, que son necesarios para la gente", añade. Tras el arresto de Nicolás Maduro en Caracas el pasado enero, Trump detuvo los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba y amenazó con imponer aranceles a aquellos países que le suministraran crudo, en un intento de recrudecer el asedio sobre la isla.

Miedo a ser otro Maduro

Según explica, antes incluso de que las fuerzas estadounidenses entraran en Venezuela para llevarse a Maduro, Díaz-Canel ya pensaba que podía sucederle algo parecido. "El Gobierno cubano ya estaba muy atento a las amenazas de EE UU y siempre están en alta alerta", apunta. "Hay muchísima gente en Cuba que está lista para defender su revolución y su gobierno", añade. En los últimos días, Trump ha dejado caer que Cuba podría ser el siguiente objetivo de su Administración, una vez acabe la guerra con Irán. De hecho, esta semana Díaz-Canel alertó de que entre las "amenazas" de EE.UU. que se ciernen sobre su país se encuentra una "agresión militar". "Es difícil imaginar cómo Cuba puede salir de este momento durante la Administración de Trump sin un gran cambio narrativo o en la manera en que Trump y su Administración se relacionan con diferentes países en el mundo", subraya.

"Cubanismo light"