El mayor apagón de este sábado en Cuba dejará sin corriente a la vez al 52 % de la isla

La Habana, Cuba.- Cuba sufrirá este sábado prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 52 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero.

Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.460 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.540 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.570 MW, informó la UNE.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, -un sistema energético profundamente obsoleto-, y un elemento coyuntural: el bloqueo petrolero de EE.UU.