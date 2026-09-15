Matan a un médico y a un conductor de ambulancia en una zona costera de Ecuador

Guayaquil, Ecuador.- Un médico y el conductor de una ambulancia en la que ambos se movilizaban fueron asesinados a tiros en una vía de la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por el crimen organizado en Ecuador, informó este martes el Ministerio de Salud.



La cartera de Salud condenó el ataque perpetrado la noche del lunes, y expresó su profundo pesar y solidaridad con sus familiares y compañeros.



Luis Gallardo, jefe policial de la zona, explicó que el médico y el conductor llevaron a una persona en la ambulancia desde el centro de salud del municipio de Jama hasta el hospital de la ciudad de Bahía de Caráquez, ambos en Manabí, y que fueron interceptados y atacados a tiros a su regreso a la primera localidad.



El ministerio agregó que brindará toda la información y colaboración requeridas para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Además, que coordinará con las instituciones responsables las acciones de protección para el personal sanitario y operativo que cumple sus funciones en territorio.