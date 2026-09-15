Alcalde y gobernador de Colombia suben al ring para promover el boxeo

Bogotá, Colombia.- Un gobernador y un alcalde colombianos dejaron sus despachos y se subieron a un ring de boxeo para promover este deporte en el ámbito local, dejando para la posteridad imágenes que se han vuelto virales en el país. El gobernador del departamento colombiano de Caquetá (sur), Luis Francisco Ruiz, fue el primero en saltar al cuadrilátero, vestido con un traje deportivo amarillo con el logotipo de una marca popular de aguardiente en el pecho. Ondeó una bandera del departamento que encabeza, tomó el micrófono y cantó antes de dirigirse a los asistentes a la pelea.

Le siguió Marlon Monsalve Ascanio, alcalde del municipio de Florencia, capital de Caquetá, quien ingresó vestido con una camiseta vinotinto y unas gafas oscuras. Una vez en el ring, se acercó al gobernador para bailar y animar al público. El espectáculo, que fue transmitido por redes sociales oficiales bajo el nombre de 'Guerra en la selva', fue un homenaje al profesor Genaro Granja, pionero e impulsor del boxeo en el departamento. La pelea, al estilo de 'La Velada' del creador de contenido español Ibai Llanos, se convirtió en un encuentro deportivo en el que las dos autoridades participaron en la categoría 'Mandatarios', se encontraron previamente para el pesaje oficial y disputaron a golpes la victoria.



"Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy nos une como administradores", escribió en Instagram el gobernador, quien se coronó como ganador de la pelea. Por su parte, el alcalde aseguró que pasaron una velada "espectacular" en un "espacio de paz, integración y dinamización económica". "Me ganó el señor gobernador, quien me dio el privilegio de enfrentarlo; considero que para la próxima ocasión, si entreno, puedo vencerlo", afirmó Monsalve.