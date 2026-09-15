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Alcalde y gobernador de Colombia suben al ring para promover el boxeo

Un gobernador y un alcalde de Caquetá, en el sur colombiano, participaron en una pelea de boxeo para promover este deporte y homenajear a un pionero

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 12:14
Alcalde y gobernador de Colombia suben al ring para promover el boxeo

Una imagen muestra a gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz (d), y al alcalde de Florencia, Marlon Monsalve (i), durante una pelea de boxeo en Florencia (Colombia).

Foto: EFE

Bogotá, Colombia.- Un gobernador y un alcalde colombianos dejaron sus despachos y se subieron a un ring de boxeo para promover este deporte en el ámbito local, dejando para la posteridad imágenes que se han vuelto virales en el país.

El gobernador del departamento colombiano de Caquetá (sur), Luis Francisco Ruiz, fue el primero en saltar al cuadrilátero, vestido con un traje deportivo amarillo con el logotipo de una marca popular de aguardiente en el pecho.

Ondeó una bandera del departamento que encabeza, tomó el micrófono y cantó antes de dirigirse a los asistentes a la pelea.

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Le siguió Marlon Monsalve Ascanio, alcalde del municipio de Florencia, capital de Caquetá, quien ingresó vestido con una camiseta vinotinto y unas gafas oscuras. Una vez en el ring, se acercó al gobernador para bailar y animar al público.

El espectáculo, que fue transmitido por redes sociales oficiales bajo el nombre de 'Guerra en la selva', fue un homenaje al profesor Genaro Granja, pionero e impulsor del boxeo en el departamento.

La pelea, al estilo de 'La Velada' del creador de contenido español Ibai Llanos, se convirtió en un encuentro deportivo en el que las dos autoridades participaron en la categoría 'Mandatarios', se encontraron previamente para el pesaje oficial y disputaron a golpes la victoria.

El espectáculo, que fue transmitido por redes sociales oficiales bajo el nombre de 'Guerra en la selva'.

El espectáculo, que fue transmitido por redes sociales oficiales bajo el nombre de 'Guerra en la selva'.

 (Foto: EFE)

"Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy nos une como administradores", escribió en Instagram el gobernador, quien se coronó como ganador de la pelea.

Por su parte, el alcalde aseguró que pasaron una velada "espectacular" en un "espacio de paz, integración y dinamización económica".

"Me ganó el señor gobernador, quien me dio el privilegio de enfrentarlo; considero que para la próxima ocasión, si entreno, puedo vencerlo", afirmó Monsalve.

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"Procuré dejar en alto a los míos; a los de la barriada, a los de la calle, a los que jugábamos a pie limpio, tocábamos la puerta del vecino y salíamos corriendo (...) Hoy como alcalde honro la memoria de la paz, el deporte y la adecuada solución de los conflictos", añadió el alcalde.

'Guerra en la selva' también tuvo la categoría femenina con la pelea entre la gestora social de Florencia, Norelly Torres, y la creadora de contenido y reina de belleza de Caquetá Daniela Ramírez.

La inusual pelea fue organizada por una empresa privada con el objetivo de reactivar la liga de boxeo y promover el deporte en el departamento con el apoyo de las autoridades regionales. EFE

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