Matan a tiros a dos miembros del partido gobernante durante un acto electoral en Sudáfrica

Nairobi, Kenia.- Dos miembros del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), entre ellos un concejal de distrito, murieron este jueves 15 de octubre y otras tres personas resultaron heridas tras ser tiroteadas por hombres armados durante una campaña puerta a puerta en Umgababa, al sur de Durban, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal.

Los políticos y sus guardaespaldas fueron emboscado por desconocidos, en medio de disparos que sacudieron a los residentes del barrio rural de Area 24 de cara a las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 4 de noviembre próximo, según recogen medios locales.

La Policía de KwaZulu-Natal confirmó que abrió dos causas por asesinato y tres por tentativa de homicidio.

De acuerdo con el parte policial, "los informes indican que dos mujeres y un hombre de un partido político y sus dos guardaespaldas estaban haciendo campaña puerta a puerta cuando una camioneta se les acercó por detrás".