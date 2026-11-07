Masacre deja a diputado y tres policías muertos en Guatemala: tenía heridas en el rostro y el cráneo

Guatemala.- Una masacre dejó como resultado la muerte de un diputado opositor y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento de Zacapa, Guatemala. El ataque armado se registró en Zacapa, una zona donde hace aproximadamente un mes se produjeron enfrentamientos entre grupos vinculados al narcotráfico que dejaron ocho personas muertas.

El diputado opositor fue identificado como Julio César Portillo Paz. Según las autoridades, el ataque iba dirigido contra el legislador. El Congreso informó que en la zona donde ocurrió la tragedia existe una fuerte presencia del narcotráfico. Preliminarmente, se había informado que el legislador había resultado ileso; sin embargo, posteriormente se confirmó que falleció en un centro asistencial. "El presidente Luis Contreras, integrantes de Junta Directiva y diputados lamentan el sensible fallecimiento del diputado Julio César Portillo Paz, representante del distrito Zacapa", escribió el Congreso en su cuenta de X. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las otras tres víctimas mortales eran agentes policiales que intentaron repeler el ataque armado dirigido contra el diputado, luego de que sujetos desconocidos abrieran fuego contra el vehículo en el que se transportaba. Zacapa es un territorio donde opera el cartel de la familia Lorenzana, vinculado al cartel mexicano de Sinaloa.

¿Quién era el diputado Julio César Portillo?