María Corina se reúne con Marco Rubio y califica el encuentro de “excelente”

Washington, Estados Unidos.- La líder opositora venezolana María Corina Machado mantuvo este martes en Washington un nuevo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una reunión que calificó de "excelente". "Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos", escribió Machado en una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía del encuentro en el Departamento de Estado. "¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!", añadió la ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien en los últimos meses en Washington ha tenido reuniones tanto con el presidente Donald Trump como con Rubio.

En un mensaje enviado a la prensa, el equipo de comunicaciones de la líder opositora también indicó que la reunión fue "muy positiva" y dijo estar agradecido con Rubio por "la oportunidad de discutir y avanzar sobre la consolidación de una transición" que lleve a una elección y "garantice el pleno ejercicio" de los derechos de los venezolanos. En este sentido, el equipo aseguró que Machado ratificó a Rubio que la población de Venezuela quiere vivir en democracia y con Estado de derecho, y reiteró que "el día del regreso" de la opositora "será muy pronto". Ni el Departamento de Estado ni Rubio se han pronunciado por el momento sobre la nueva reunión, celebrada a puerta cerrada y que figuraba en la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense.