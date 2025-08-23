María Corina Machado: "Las plazas vacías de toda Venezuela hoy anuncian el futuro"

Caracas, Venezuela.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, reaccionó este sábado a la jornada de alistamiento de la milicia civil convocada por el presidente Nicolás Maduro y calificó el acto como un “espectáculo cruel” que terminó en fracaso.

“Hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó: con mentira, con chantaje, con odio, con violencia. Y hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen”, expresó la exdiputada en un mensaje publicado en X/Twitter.

Machado aseguró que el oficialismo buscó mostrar respaldo popular con amenazas y presión, pero afirmó que el pueblo venezolano “los dejó solos, repudiados por un país harto, que lo que quiere es vivir con respeto, con justicia, con amor, con dignidad”.