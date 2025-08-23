María Corina Machado: "Las plazas vacías de toda Venezuela hoy anuncian el futuro"

Caracas, Venezuela.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, reaccionó este sábado a la jornada de alistamiento de la milicia civil convocada por el presidente Nicolás Maduro y calificó el acto como un “espectáculo cruel” que terminó en fracaso.
“Hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó: con mentira, con chantaje, con odio, con violencia. Y hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen”, expresó la exdiputada en un mensaje publicado en X/Twitter.
Machado aseguró que el oficialismo buscó mostrar respaldo popular con amenazas y presión, pero afirmó que el pueblo venezolano “los dejó solos, repudiados por un país harto, que lo que quiere es vivir con respeto, con justicia, con amor, con dignidad”.
Hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó: con mentira, con chantaje, con odio, con violencia.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 23, 2025
Y hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen.
Estos criminales saquearon al país, separaron a...
La dirigente también envió un mensaje a empleados públicos, militares, policías, jueces, maestros y trabajadores en general, a quienes llamó a desobedecer la convocatoria oficialista. “Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando”, manifestó.
Finalmente, señaló que la escasa presencia ciudadana en las plazas del país refleja el rechazo al Gobierno. “Las plazas vacías de toda Venezuela hoy anuncian el futuro que se aproxima. No tengas miedo. No estás solo. Ellos sí”, remarcó Machado.
Mientras en redes sociales, internautas publicaron imágenes de distintas plazas del país solas, únicamente con las mesas de alistamiento, la Agencia EFE reportó gráficamente una plaza de Caracas medianamente ocupada por personas enlistándose.