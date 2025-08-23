Maduro realiza alistamiento de milicia civil por presencia militar de EEUU en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas" que se realiza este fin de semana, en respuesta al patrullaje de buques que planteó Estados Unidos en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.
Sedes de cuarteles militares, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar y sedes de las bases populares de defensa integral sirven para el proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas que incluyen a adultos mayores y mujeres.
Maduro hizo un llamado a todos los milicianos, reservistas y a los ciudadanos que quieran alistarse y ponerse en fila, como parte, dijo, del "Plan Nacional de Soberanía y Paz".
El mensaje de Maduro es que todo ciudadano que quiera dar un paso al frente para decirle al imperialismo, basta de tus amenazas, Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz, y si Venezuela quiere paz, habrá paz, lo haga.
El mandatario venezolano dijo que la orden de "defender la patria" está dada, indicando que los enlistados serían enviados al frente de batalla si es necesario.
El llamado a los milicianos surge luego que el lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, en respuesta a que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.
De acuerdo a la cadena CNN, Estados Unidos comenzó a desplegar a 4.000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.
Tras este anuncio, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las autoridades también están desplegadas en las aguas del país suramericano.
La milicia civil estaría siendo llamada para defender la presidencia de Maduro que lleva casi 20 años en el poder.
El plan del chavismo es poner armas en manos de los civiles para defender el régimen.
A la convocatoria han acudido este sábado decenas de personas afines al chavismo para enlistarse en la milicia civil.