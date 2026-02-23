Ebrard: “Fortaleza del Estado” contra "El Mencho" abre perspectivas para México

Ciudad de México, México.- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó este lunes que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", “demuestra la fortaleza” del Estado mexicano y abre “perspectivas muy favorables” para el país, también en el terreno económico y comercial. Al término del lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026, Ebrard dijo que la acción “demuestra que en nuestro país se está haciendo cumplir la ley” y consideró que esto impacta primero en seguridad y después en la agenda económica y comercial, en un contexto de “gran respeto” hacia México en el terreno internacional. Señaló que, desde el domingo, cuando se informó del abatimiento por fuerzas federales del narcotraficante más buscado en México y Estados Unidos, siguió “todos los comentarios” y que colegas suyos en Estados Unidos le transmitieron “reconocimiento y felicitación” a la presidenta Claudia Sheinbaum por la decisión de impulsar el operativo.

Ebrard también expresó solidaridad con las familias de elementos del Ejército y la Guardia Nacional que murieron "por defendernos a nosotros y a nuestras familias", para quienes en el evento se guardó un minuto de silencio. Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. En materia comercial, el funcionario explicó que México resultó beneficiado del fallo de la Suprema Corte estadounidense contra algunos aranceles impulsados por Washington porque "pagamos menos hoy, que el viernes pasado", al resumir que la tasa aplicable pasó de 25 % a 15 % para aquello que no cumple el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC. "Antes pagábamos más", sostuvo, y añadió que, en términos comparativos, México se mantiene entre los países con menor carga arancelaria en relación con su volumen exportador.